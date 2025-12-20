«Это была гонка моей мечты». Резцова — после победы в пасьюте на этапе Кубка Содружества

Обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова заявила, что победный для неё пасьют на третьем этапе Кубка Содружества стал «гонкой мечты».
«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: «Просто доезжай, там большой отрыв». Я такая счастливая была на втором подъёме, как будто я уже финишировала. Но на самом деле очень тяжёлый снег, очень холодно, лыжи вообще не ехали.Я каждый круг себе говорила: «Беги, пока руки не замёрзнут». Потому что когда чувствуешь руки, можно толкаться и бежать.
Два штрафных круга — это обидно, но, если честно, очень замёрзли глаза, просто не видела мишени, стреляла наобум. Очень рада, что со мной тоже промахивались (смеётся). Извините за такие слова. Но в целом положительные эмоции», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
