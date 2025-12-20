Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это была гонка моей мечты». Резцова — после победы в пасьюте на этапе Кубка Содружества

«Это была гонка моей мечты». Резцова — после победы в пасьюте на этапе Кубка Содружества
Комментарии

Обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова заявила, что победный для неё пасьют на третьем этапе Кубка Содружества стал «гонкой мечты».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
31:44.4
2
Инна Терещенко
Россия
+54.3
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:00.8

«Это была гонка моей мечты. Я мечтала, чтобы на последнем круге мне сказали: «Просто доезжай, там большой отрыв». Я такая счастливая была на втором подъёме, как будто я уже финишировала. Но на самом деле очень тяжёлый снег, очень холодно, лыжи вообще не ехали.Я каждый круг себе говорила: «Беги, пока руки не замёрзнут». Потому что когда чувствуешь руки, можно толкаться и бежать.

Два штрафных круга — это обидно, но, если честно, очень замёрзли глаза, просто не видела мишени, стреляла наобум. Очень рада, что со мной тоже промахивались (смеётся). Извините за такие слова. Но в целом положительные эмоции», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android