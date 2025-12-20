Кристина Резцова ответила, готова ли выступить в лыжных гонках
Обладательница серебряной и бронзовой медалей эстафет на Олимпийских игр в Пекине (2022) российская биатлонистка Кристина Резцова, ставшая победительницей пасьюта на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском, ответила, готова ли попробовать свои силы в лыжных гонках.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
31:44.4
2
Инна Терещенко
Россия
+54.3
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:00.8
«Может быть, когда‑нибудь я и попробовала бы [свои силы в лыжных гонках]. Но пока я люблю биатлон», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
Кристина Резцова является дочерью олимпийской чемпионки и обладательницы серебряной медали Олимпийских игр в Калгари (1988) по лыжным гонкам Анфисы Резцовой, которая ушла из жизни в октябре 2023 года.
