Кристина Резцова ответила, готова ли выступить в лыжных гонках

Обладательница серебряной и бронзовой медалей эстафет на Олимпийских игр в Пекине (2022) российская биатлонистка Кристина Резцова, ставшая победительницей пасьюта на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском, ответила, готова ли попробовать свои силы в лыжных гонках.

«Может быть, когда‑нибудь я и попробовала бы [свои силы в лыжных гонках]. Но пока я люблю биатлон», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Кристина Резцова является дочерью олимпийской чемпионки и обладательницы серебряной медали Олимпийских игр в Калгари (1988) по лыжным гонкам Анфисы Резцовой, которая ушла из жизни в октябре 2023 года.