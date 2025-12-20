Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, Вирер — третья
Поделиться
Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в гонке преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Она преодолела дистанцию за 27.58,8 и допустила один промах.
Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен без промахов с отставанием 30,2 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер (+32,7; один промах).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7
Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 27.58,8 (один промах).
- Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 30,2 (0).
- Доротея Вирер (Италия) +32,7 (1).
- Жулия Симон (Франция) +35,0 (1).
- Паулина Фиалкова (Словакия) +35,5 (2).
- Лиза Виттоцци (Италия) +42,0 (2).
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
15:07
-
14:49
-
14:02
-
14:00
-
13:31
-
11:37
-
11:23
-
11:15
-
10:28
-
10:15
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:00
-
06:00
- 19 декабря 2025
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:41
-
21:47
-
20:36
-
20:29
-
18:25
-
17:17
-
16:00
-
15:43
-
15:09
-
14:25
-
13:46
-
13:24
-
13:15
-
12:34
-
11:03
-
10:20