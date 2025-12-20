Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, Вирер — третья

Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, Вирер — третья
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в гонке преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Она преодолела дистанцию за 27.58,8 и допустила один промах.

Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен без промахов с отставанием 30,2 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер (+32,7; один промах).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 27.58,8 (один промах).
  2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 30,2 (0).
  3. Доротея Вирер (Италия) +32,7 (1).
  4. Жулия Симон (Франция) +35,0 (1).
  5. Паулина Фиалкова (Словакия) +35,5 (2).
  6. Лиза Виттоцци (Италия) +42,0 (2).
Материалы по теме
Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android