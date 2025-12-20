Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, Вирер — третья

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в гонке преследования на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Она преодолела дистанцию за 27.58,8 и допустила один промах.

Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен без промахов с отставанием 30,2 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Доротея Вирер (+32,7; один промах).

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 27.58,8 (один промах). Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 30,2 (0). Доротея Вирер (Италия) +32,7 (1). Жулия Симон (Франция) +35,0 (1). Паулина Фиалкова (Словакия) +35,5 (2). Лиза Виттоцци (Италия) +42,0 (2).