Майгуров заявил, что СБР не будет бойкотировать возможное объединение федераций

Майгуров заявил, что СБР не будет бойкотировать возможное объединение федераций
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал возможное объединение организации с другими федерациями зимних видов спорта, ранее анонсируемое министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Вопрос объединения некоторых спортивных федераций, согласно заявлению Дегтярёва, будет рассмотрен после Олимпиады.

«Не знаю, будет ли объединение биатлона с другими зимними федерациями. Это можно спросить только у министра. В меньшей степени об этом задумываемся. Продолжаем делать то, что делаем. Михаил Владимирович во главе министерства спорта и ОКР реализует стратегию нашего государства. Мы в его команде. Поэтому, если будет решение о каких-то переменах, мы его примем, чтобы наш вид спорта продолжал развиваться. Бойкотировать не будем», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».

Дегтярёв назвал количество международных федераций, допустивших россиян к соревнованиям
