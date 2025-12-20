Майгуров заявил, что СБР не будет бойкотировать возможное объединение федераций

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал возможное объединение организации с другими федерациями зимних видов спорта, ранее анонсируемое министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Вопрос объединения некоторых спортивных федераций, согласно заявлению Дегтярёва, будет рассмотрен после Олимпиады.

«Не знаю, будет ли объединение биатлона с другими зимними федерациями. Это можно спросить только у министра. В меньшей степени об этом задумываемся. Продолжаем делать то, что делаем. Михаил Владимирович во главе министерства спорта и ОКР реализует стратегию нашего государства. Мы в его команде. Поэтому, если будет решение о каких-то переменах, мы его примем, чтобы наш вид спорта продолжал развиваться. Бойкотировать не будем», — приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».