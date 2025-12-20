Скидки
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16:45 Мск
Биатлон Новости

Норвежец Йохан-Олав Ботн выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси

Йохан-Олав Ботн
Норвежский биатлонист лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Йохан-Олав Ботн одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа в Анси (Франция). Он отыграл три позиции и не допустил ни одной ошибки в стрельбе.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
31:20.8
2
Эмильен Жаклен
Франция
+17.6
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+17.9

Серебро завоевал француз Эмильен Жаклен, отставший на 17,6 секунды. На счету хозяина трассы три промаха. Тройку сильнейших замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+17,9).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. 3-й этап, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 12,5 км, мужчины:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 31.20,8 (0).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +17,6 (3).
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +17,9 (2).
4. Эрик Перро (Франция) +18,3 (1).
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +22,5 (4).
...
14. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.21,9 (4).
15. Томмазо Джакомель (Италия) +1.22,0 (2).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-10
