Эмильен Жаклен: Ботн показывает очень-очень высокий уровень, а мы, по сути, развлекаемся

Французский биатлонист пятикратный чемпион мира Эмильен Жаклен восхитился лидером общего зачёта КМ-2025/2026 Йохан-Олавом Ботном. Сегодня, 20 декабря, норвежец победил в гонке преследования в Анси. Француз, в свою очередь, стал вторым, выиграв финишный отрезок у Эрика Перро и Йоханнеса Дале-Шевдала.

«Йохан-Олав Ботн показывает просто выдающийся, очень-очень высокий уровень биатлона. Браво, тут нечего добавить. А мы, по сути, развлекаемся, сражаясь за второе место», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

Жаклен занимает восьмое место в тотале. В его активе сейчас 258 очков. Ботн лидирует, заработав 510 баллов.