Эмильен Жаклен: Ботн показывает очень-очень высокий уровень, а мы, по сути, развлекаемся

Эмильен Жаклен
Комментарии

Французский биатлонист пятикратный чемпион мира Эмильен Жаклен восхитился лидером общего зачёта КМ-2025/2026 Йохан-Олавом Ботном. Сегодня, 20 декабря, норвежец победил в гонке преследования в Анси. Француз, в свою очередь, стал вторым, выиграв финишный отрезок у Эрика Перро и Йоханнеса Дале-Шевдала.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
31:20.8
2
Эмильен Жаклен
Франция
+17.6
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+17.9

«Йохан-Олав Ботн показывает просто выдающийся, очень-очень высокий уровень биатлона. Браво, тут нечего добавить. А мы, по сути, развлекаемся, сражаясь за второе место», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

Жаклен занимает восьмое место в тотале. В его активе сейчас 258 очков. Ботн лидирует, заработав 510 баллов.

Комментарии
