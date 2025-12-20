Жаклен рассказал, за счёт чего ему удалось стать вторым на финише пасьюта в Анси

Пятикратный чемпион мира по биатлону из Франции Эмильен Жаклен прокомментировал финиш гонки преследования на этапе КМ-2025/2026 в Анси. Француз шёл позади Эрика Перро и Йоханнеса Дале-Шевдала, но накатил на последних метрах и завоевал серебро.

«Агрессивно работал на стрельбе. На втором круге приложил усилия, чтобы догнать лидирующую группу. Из-за этого третий отрезок получился тяжёлым, так как я остался один, но держал ровный темп и не сдавался.

Финишный спурт был на интуитивном уровне, благодаря велосипедной школе. Я сделал умный спринт, как в велоспорте: отпускаешь на два метра, набираешь скорость и обгоняешь. Справа от Эрика было пространство, я старался его не свалить», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.