Главная Биатлон Новости

Жаклен рассказал, за счёт чего ему удалось стать вторым на финише пасьюта в Анси

Жаклен рассказал, за счёт чего ему удалось стать вторым на финише пасьюта в Анси
Эмильен Жаклен
Пятикратный чемпион мира по биатлону из Франции Эмильен Жаклен прокомментировал финиш гонки преследования на этапе КМ-2025/2026 в Анси. Француз шёл позади Эрика Перро и Йоханнеса Дале-Шевдала, но накатил на последних метрах и завоевал серебро.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
31:20.8
2
Эмильен Жаклен
Франция
+17.6
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+17.9

«Агрессивно работал на стрельбе. На втором круге приложил усилия, чтобы догнать лидирующую группу. Из-за этого третий отрезок получился тяжёлым, так как я остался один, но держал ровный темп и не сдавался.

Финишный спурт был на интуитивном уровне, благодаря велосипедной школе. Я сделал умный спринт, как в велоспорте: отпускаешь на два метра, набираешь скорость и обгоняешь. Справа от Эрика было пространство, я старался его не свалить», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

