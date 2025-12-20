Скидки
Биатлон

«Сама всё себе порчу». Тандреволд — о 24-м месте в гонке преследования в Ле Гран-Борнан

«Сама всё себе порчу». Тандреволд — о 24-м месте в гонке преследования в Ле Гран-Борнан
Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд раскритиковала себя за неудачное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Норвежка заняла 24-е место в гонке, проиграв победительнице француженке Лу Жанмонно 1.55,4, допустив при этом два промаха на последнем огневом рубеже.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

— Ужасно злюсь на саму себя. Я сама всё себе порчу, это невероятно раздражает. Очень хотела выступить и завтра, знала, что сегодня мне нужно провести хорошую гонку. Но не справляюсь на последней стрельбе. Правда очень зла на себя за то, что постоянно ставлю себя в плохое положение после спринтов и потом вынуждена отыгрываться в гонке преследования.

— После спринта ты говорила, что стала «бояться стрельбы». Что ты имела в виду?
— Так у меня весь сезон. Я всё больше боюсь промахнуться, боюсь снова испытать те ощущения, которые уже были после некоторых гонок. Это словно телесная реакция. Но мне кажется, что с каждым разом становится лучше.

— Какие именно телесные реакции?
— Классическая биатлонная дрожь. Но сегодня её не было, – приводит слова Тандреволд NRK.

Новости. Биатлон
