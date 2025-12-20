Скидки
«Очень этого хотела». Жанмонно — о победе в гонке преследования в Ле Гран-Борнан

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

«Это действительно невероятно, я очень этого хотела. Казалось, что до сегодняшнего дня это место мне не подходило, поэтому очень горжусь тем, что доказала самой себе: я способна выигрывать и здесь. Это была прекрасная гонка, сегодня действительно счастлива.

Болельщики дали мне дополнительную энергию и силу, это точно. Иногда рёв толпы на первом подъёме просто оглушает — ощущение очень странное, но невероятное. Это сильно помогло мне на стрельбе, потому что подталкивало делать всё ещё лучше», – приводит слова Жанмонно пресс-служба IBU.

