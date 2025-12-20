Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн отрывается от соперников, Самуэльссон — третий

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн после победы в гонке преследования на этапе в Анси увеличил отрыв от ближайших конкурентов в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. После семи гонок в его активе 510 очков. Он опережает Эрика Перро из Франции на 138 очков. В топ-10 вошёл норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 510 очков.

2. Эрик Перро (Франция) – 372.

3 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 348.

4 (3). Томмазо Джакомель (Италия) – 341.

5 (7). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 344.

6 (5). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 304.

7 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) – 290.

8 (10). Эмильен Жаклен (Франция) — 258.

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 239.

10 (15). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 215.