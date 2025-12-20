Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн отрывается от соперников, Самуэльссон — третий

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн отрывается от соперников, Самуэльссон — третий
Йохан-Олав Ботн
Комментарии

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн после победы в гонке преследования на этапе в Анси увеличил отрыв от ближайших конкурентов в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. После семи гонок в его активе 510 очков. Он опережает Эрика Перро из Франции на 138 очков. В топ-10 вошёл норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 510 очков.
2. Эрик Перро (Франция) – 372.
3 (4). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 348.
4 (3). Томмазо Джакомель (Италия) – 341.
5 (7). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 344.
6 (5). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 304.
7 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) – 290.
8 (10). Эмильен Жаклен (Франция) — 258.
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 239.
10 (15). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 215.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Жаклен рассказал, за счёт чего ему удалось стать вторым на финише пасьюта в Анси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android