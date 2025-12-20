Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Ботн захватил лидерство, Перро — второй

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал лидером зачёта гонок преследования после победы в этой дисциплине на этапе Кубка мира в Анси. В его активе сейчас 220 очков. На второе место опустился француз Эрик Перро (195 очков), а третьим стал итальянец Томмазо Джакомель (156).

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1 (3). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 220 очков.

2 (1). Эрик Перро (Франция) – 195.

3 (2). Томмазо Джакомель (Италия) – 156.

4 (5). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 154.

5 (4). Кентен Фийон Майе (Франция) – 147.

6 (11). Эмильен Жаклен (Франция) — 136.

7 (6). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 119.

8 (14). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 115.

9 (10). Мартин Понсилуома (Швеция) — 108.

10 (9). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 108.