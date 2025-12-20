Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно стала лидером, Вирер уже идёт второй

Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно возглавила общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, сместив с первой позиции шведку Анну Магнуссон. По итогам семи стартов в активе француженки 406 очков. На второе место поднялась титулованная итальянка Доротея Вирер, которая отстаёт на 51 очко.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1 (2). Лу Жанмонно (Франция) – 406 очков.

2 (4). Доротея Вирер (Италия) – 355.

3 (1). Анна Магнуссон (Швеция) – 342.

4 (5). Суви Минккинен (Финляндия) – 339.

5 (3). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 323.

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 304.

7 (8). Ханна Эберг (Швеция) – 275.

8 (7). Камиль Бене (Франция) – 258.

9. Эльвира Эберг (Швеция) – 218.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 203.

11 (13). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 184.

...

19 (28). Жулия Симон (Франция) – 124.

33 (37). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 72.

36 (44). Франциска Пройс (Германии) – 65.