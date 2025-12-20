Скидки
Главная Биатлон Новости

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Минккинен — первая, Виттоцци — вторая

Суви Минккинен
Комментарии

Представительница Финляндии победительница этапов Кубка мира Суви Минккинен возглавила зачёт пасьютов на Кубке мира — 2025/2026. По итогам семи стартов в её активе 178 очков. На четвёртое место поднялась француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1 (4). Суви Минккинен (Финляндия) – 178 очков.
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 165.
3 (1). Анна Магнуссон (Швеция) – 165.
4 (10) Лу Жанмонно (Франция) – 156 очков.
5 (3). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 144.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 127.
7 (14). Доротея Вирер (Италия) – 121.
8 (7). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 117.
9 (5). Камиль Бене (Франция) – 113.
10 (8). Эльвира Эберг (Швеция) – 108.
11 (12). Ханна Эберг (Швеция) – 105.
...
14 (31). Жулия Симон (Франция) – 75.
30. Франциска Пройс (Германии) – 30.
35 (44). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 26.

