Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Минккинен — первая, Виттоцци — вторая

Представительница Финляндии победительница этапов Кубка мира Суви Минккинен возглавила зачёт пасьютов на Кубке мира — 2025/2026. По итогам семи стартов в её активе 178 очков. На четвёртое место поднялась француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 20 декабря 2025 года:

1 (4). Суви Минккинен (Финляндия) – 178 очков.

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 165.

3 (1). Анна Магнуссон (Швеция) – 165.

4 (10) Лу Жанмонно (Франция) – 156 очков.

5 (3). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 144.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 127.

7 (14). Доротея Вирер (Италия) – 121.

8 (7). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 117.

9 (5). Камиль Бене (Франция) – 113.

10 (8). Эльвира Эберг (Швеция) – 108.

11 (12). Ханна Эберг (Швеция) – 105.

...

14 (31). Жулия Симон (Франция) – 75.

30. Франциска Пройс (Германии) – 30.

35 (44). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 26.