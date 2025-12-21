Скидки
Вирер — о бронзе в гонке преследования: довольна стрельбой, если не считать одного промаха

Вирер — о бронзе в гонке преследования: довольна стрельбой, если не считать одного промаха
Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, проиграв победительнице француженке Лу Жанмонно 32,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

«Сил почти не было, и уже со второго круга я сказала себе, что сегодня гонка будет очень долгой и тяжёлой (смеётся). Рада, что смогла так хорошо закончить дистанцию, потому что на последнем круге у меня ещё оставались силы. В целом довольна и стрельбой, если не считать одного промаха — пуля ушла больше чем на 10 сантиметров от мишени, возможно, из-за спешки или недостатка концентрации», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

