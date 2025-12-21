Вирер — о бронзе в гонке преследования: довольна стрельбой, если не считать одного промаха

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, проиграв победительнице француженке Лу Жанмонно 32,7 секунды.

«Сил почти не было, и уже со второго круга я сказала себе, что сегодня гонка будет очень долгой и тяжёлой (смеётся). Рада, что смогла так хорошо закончить дистанцию, потому что на последнем круге у меня ещё оставались силы. В целом довольна и стрельбой, если не считать одного промаха — пуля ушла больше чем на 10 сантиметров от мишени, возможно, из-за спешки или недостатка концентрации», – приводит слова Вирер Fondo Italia.