Вирер — о бронзе в гонке преследования: довольна стрельбой, если не считать одного промаха
Поделиться
Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, проиграв победительнице француженке Лу Жанмонно 32,7 секунды.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7
«Сил почти не было, и уже со второго круга я сказала себе, что сегодня гонка будет очень долгой и тяжёлой (смеётся). Рада, что смогла так хорошо закончить дистанцию, потому что на последнем круге у меня ещё оставались силы. В целом довольна и стрельбой, если не считать одного промаха — пуля ушла больше чем на 10 сантиметров от мишени, возможно, из-за спешки или недостатка концентрации», – приводит слова Вирер Fondo Italia.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:05
- 20 декабря 2025
-
23:23
-
23:14
-
23:13
-
22:58
-
22:03
-
20:33
-
20:18
-
20:09
-
17:18
-
15:07
-
14:49
-
14:02
-
14:00
-
13:31
-
11:37
-
11:23
-
11:15
-
10:28
-
10:15
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:00
-
06:00
- 19 декабря 2025
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:41
-
21:47
-
20:36