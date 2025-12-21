Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский создаёт отрыв, Латыпов идёт вторым

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после пасьюта на третьем этапе соревнований в Чайковском. Он имеет преимущество в 30 очков от россиянина Эдуарда Латыпова. Кирилл Бажин опустился на третье место, имея в активе 475 очков.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 20 декабря:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 522 балла.

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 492.

3. Кирилл Бажин (Россия) — 475.

4. Александр Корнев (Россия) — 433.

5. Александр Поварницын (Россия) — 419.

6. Евгений Сидоров (Россия) — 400.

7. Олег Домичек (Россия) — 363.

8. Иван Колотов (Россия) — 347.

9. Роман Сурнев (Россия) — 346.

8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 345.