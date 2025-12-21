Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский создаёт отрыв, Латыпов идёт вторым

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский создаёт отрыв, Латыпов идёт вторым
Антон Смольский
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после пасьюта на третьем этапе соревнований в Чайковском. Он имеет преимущество в 30 очков от россиянина Эдуарда Латыпова. Кирилл Бажин опустился на третье место, имея в активе 475 очков.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 20 декабря:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 522 балла.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 492.
3. Кирилл Бажин (Россия) — 475.
4. Александр Корнев (Россия) — 433.
5. Александр Поварницын (Россия) — 419.
6. Евгений Сидоров (Россия) — 400.
7. Олег Домичек (Россия) — 363.
8. Иван Колотов (Россия) — 347.
9. Роман Сурнев (Россия) — 346.
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 345.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?
Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android