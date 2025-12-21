Скидки
Главная Биатлон Новости

«Снова нахожу себя». Симон — о четвёртом месте в гонке преследования в Ле Гран-Борнан

Комментарии

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон рассказала, испытывает ли она сожаление от того, что ей не удалось попасть на пьедестал почёта в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Симон заняла четвёртое место в итоговом протоколе, проиграв итальянке Доротее Вирер, которая стала третьей, 2,3 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
27:58.8
2
Суви Минккинен
Финляндия
+30.2
3
Доротея Вирер
Италия
+32.7

«Думаю, здесь нужно проявить немного смирения. Доротея Вирер — это всё-таки не кто попало. Конечно, когда выхожу со стрельбы и прохожу её, мелькает мысль: «А вдруг?» Я не знала, в каком она состоянии. Она много вкладывается на первой части трассы, которая достаточно подъёмная. Потом всё просто: опираюсь на свои сильные стороны — спуск, траектории и немного сокращаю отставание. Но нет, это меня не фрустрирует, потому что я стартовала очень далеко.

Проведя такую гонку, чувствую себя освобождённой, словно снова нахожу себя. Это очень-очень позитивно. Сейчас у меня нет формы, чтобы оказывать более серьёзную борьбу на последнем круге. Но тем не менее это была красивая борьба, потому что такие спортсменки, как Паулина Фиалкова (пятая. — Прим. «Чемпионата») или Лиза Виттоцци (шестая. — Прим. «Чемпионата»), находятся в хорошей форме. Ничего не было гарантировано, они сильно накатывали сзади. Очень довольна своим сегодняшним выступлением», – приводит слова Симон L’Equipe.

