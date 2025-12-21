Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко лидирует, Резцова отстаёт на 8 очков

Российская биатлонистка Наталия Шевченко остаётся лидером общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 по итогам пасьюта на третьем этапе в Чайковском. В активе спортсменки 483 очка. На восемь очков от неё отстаёт Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 20 декабря:

1. Наталия Шевченко (Россия) – 483 очков.

2. Кристина Резцова (Россия) — 475.

2. Анастасия Гришина (Россия) — 455.

4. Анастасия Шевченко (Россия) — 428.

5. Динара Смольская (Беларусь) — 422.

6. Анна Сола (Беларусь) — 418.

7. Елизавета Бурундукова (Россия) — 414.

8. Виктория Сливко (Россия) — 408.

9. Инна Терещенко (Россия) — 396.

10. Юлия Коваленко (Россия) — 386.