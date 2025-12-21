Скидки
Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко лидирует, Резцова отстаёт на 8 очков

Кристина Резцова
Российская биатлонистка Наталия Шевченко остаётся лидером общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 по итогам пасьюта на третьем этапе в Чайковском. В активе спортсменки 483 очка. На восемь очков от неё отстаёт Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 20 декабря:

1. Наталия Шевченко (Россия) – 483 очков.
2. Кристина Резцова (Россия) — 475.
2. Анастасия Гришина (Россия) — 455.
4. Анастасия Шевченко (Россия) — 428.
5. Динара Смольская (Беларусь) — 422.
6. Анна Сола (Беларусь) — 418.
7. Елизавета Бурундукова (Россия) — 414.
8. Виктория Сливко (Россия) — 408.
9. Инна Терещенко (Россия) — 396.
10. Юлия Коваленко (Россия) — 386.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
