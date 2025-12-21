Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка с общего старта на 15 км. Начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.

Масс-старт на 15 км. Мужчины. Старт-лист (частично):

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Эдуард Латыпов (Россия).

3. Кирилл Бажин (Россия).

4. Александр Корнев (Россия).

5. Александр Поварницын (Россия).

6. Евгений Сидоров (Россия).

7. Иван Колотов (Россия).

8. Олег Домичек (Россия).

9. Егор Сурнев (Россия).

10. Кирилл Стрельцов (Россия).