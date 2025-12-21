Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка с общего старта на 12,5 км. Начало — в 11:30 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.

Масс-старт на 12,5 км. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Россия).

2. Кристина Резцова (Россия).

3. Анастасия Гришина (Россия).

4. Анастасия Шевченко (Россия).

5. Виктория Сливко (Россия).

6. Анна Сола (Беларусь).

7. Елизавета Бурундукова (Россия).

8. Инна Терещенко (Россия).

9. Динара Смольская (Беларусь).

10. Юлия Коваленко (Россия).