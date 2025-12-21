«Первая часть сезона получилась хорошей». Вирер — о втором месте в общем зачёте Кубка мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями после удачного старта в Кубке мира – 2025/2026. Итальянка занимает второе место в общем зачёте после завершения семи гонок сезона.

«Я никогда бы не ожидала такого. Сезон длинный, тем более в феврале завершаю карьеру. Но я рада, ведь это значит, что первая часть сезона у меня получилась хорошей. И впереди ещё завтрашний день, который будет очень тяжёлым и изнурительным.

В предыдущие годы мне было очень тяжело физически, особенно два года назад, когда я постоянно болела. В такой ситуации у тебя просто нет шансов хорошо выступать. В моём возрасте показывать такие результаты непросто (смеётся). Сейчас чувствую себя намного лучше, чем в последние сезоны, а дальше посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Вирер Fondo Italia.