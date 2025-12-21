Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском

Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в масс-старте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 15 км за 39.30,9 и допустил один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
21 декабря 2025, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
39:30.9
2
Александр Логинов
Россия
+19.3
3
Александр Поварницын
Россия
+31.9

Второе место занял российский биатлонист Александр Логинов с отставанием 19,3 секунды от победителя и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+31,9; три промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Масс-старт на 15 км, мужчины:

  1. Даниил Серохвостов (Россия) — 39.30,9 (один промах).
  2. Александр Логинов (Россия) — отставание 19,3 (2).
  3. Александр Поварницын (Россия) +31,9 (3).
  4. Савелий Коновалов (Россия) +34,2 (2).
  5. Дмитрий Евменов (Россия) +34,9 (2).
Материалы по теме
Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?
Какая боль! Российские биатлонисты не готовы к возвращению на Кубок мира?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android