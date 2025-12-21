Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском
Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в масс-старте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 15 км за 39.30,9 и допустил один промах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
21 декабря 2025, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
39:30.9
2
Александр Логинов
Россия
+19.3
3
Александр Поварницын
Россия
+31.9
Второе место занял российский биатлонист Александр Логинов с отставанием 19,3 секунды от победителя и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+31,9; три промаха).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Масс-старт на 15 км, мужчины:
- Даниил Серохвостов (Россия) — 39.30,9 (один промах).
- Александр Логинов (Россия) — отставание 19,3 (2).
- Александр Поварницын (Россия) +31,9 (3).
- Савелий Коновалов (Россия) +34,2 (2).
- Дмитрий Евменов (Россия) +34,9 (2).
