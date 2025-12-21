Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке Содружества в Чайковском

Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в масс-старте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 15 км за 39.30,9 и допустил один промах.

Второе место занял российский биатлонист Александр Логинов с отставанием 19,3 секунды от победителя и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+31,9; три промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Масс-старт на 15 км, мужчины: