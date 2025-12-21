Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция).

2. Доротея Вирер (Италия).

3. Анна Магнуссон (Швеция).

4. Суви Минккинен (Финляндия).

5. Марен Киркеэйде (Норвегия).

6. Лиза Виттоцци (Италия).

7. Ханна Эберг (Швеция).

8. Камиль Бене (Франция).

9. Эльвира Эберг (Швеция).

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

11. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

19. Жулия Симон (Франция).

26. Франциска Пройс (Германия).

27. Маркета Давидова (Чехия).