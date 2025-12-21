Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Доротея Вирер (Италия).
3. Анна Магнуссон (Швеция).
4. Суви Минккинен (Финляндия).
5. Марен Киркеэйде (Норвегия).
6. Лиза Виттоцци (Италия).
7. Ханна Эберг (Швеция).
8. Камиль Бене (Франция).
9. Эльвира Эберг (Швеция).
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
11. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
19. Жулия Симон (Франция).
26. Франциска Пройс (Германия).
27. Маркета Давидова (Чехия).

Материалы по теме
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android