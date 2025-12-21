Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 16:45 мск.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 15 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

2. Эрик Перро (Франция).

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция).

4. Томмазо Джакомель (Италия).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

7. Кентен Фийон Майе (Франция).

8. Эмильен Жаклен (Франция).

9. Мартин Понсилуома (Швеция).

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

11. Филипп Хорн (Германия).

12. Кэмпбелл Райт (США).

13. Филипп Наврат (Германия).

14. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия).

17. Фабьен Клод (Франция).