Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Ехал, психовал». Серохвостов высказался о победе в масс-старте в Чайковском

«Ехал, психовал». Серохвостов высказался о победе в масс-старте в Чайковском
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, выигравший мужской масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском, заявил, что гонка далась ему тяжело. За все огневые рубежи он допустил один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
21 декабря 2025, воскресенье. 09:05 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
39:30.9
2
Александр Логинов
Россия
+19.3
3
Александр Поварницын
Россия
+31.9

«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти грёбаные лыжи, но отлично отработал на рубежах — это позволило мне выиграть.

Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру, и всё получилось», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов является участником Олимпийских игр в Пекине, призёром этапов Кубка мира.

Материалы по теме
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Серохвостов — самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android