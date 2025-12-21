«Ехал, психовал». Серохвостов высказался о победе в масс-старте в Чайковском

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, выигравший мужской масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском, заявил, что гонка далась ему тяжело. За все огневые рубежи он допустил один промах.

«Сегодня было тяжело. Проблемы начались с первого круга, когда я сидел в пелотоне, отставал. Ехал, психовал на эти грёбаные лыжи, но отлично отработал на рубежах — это позволило мне выиграть.

Мне сегодня повезло на стойке. Поддувал неприятный ветер. Я попробовал вести по ветру, и всё получилось», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов является участником Олимпийских игр в Пекине, призёром этапов Кубка мира.