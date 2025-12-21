Кристина Резцова выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Чайковском, Сливко — вторая

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 37.05,6 и допустила два промаха.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от победительницы на 26,8 секунды (один промах). Тройку призёров замкнула Елизавета Бурундукова (+49,3; 5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Масс-старт на 12,5 км, женщины: