Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Чайковском, Сливко — вторая

Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 37.05,6 и допустила два промаха.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от победительницы на 26,8 секунды (один промах). Тройку призёров замкнула Елизавета Бурундукова (+49,3; 5).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
21 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
37:05.6
2
Виктория Сливко
Россия
+26.8
3
Елизавета Бурундукова
Россия
+49.3

