Биатлон

«Сезон начался не так, как планировала». Халили — после пропуска гонки в Чайковском

Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили объяснила причины пропуска масс-старта на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Чайковском.

«Мой сезон начался не так, как планировалось: после первого спринта на Кубке России в Ханты‑Мансийске я заболела. С тех пор стараюсь прийти в себя и разобраться, что именно со мной произошло.

Сейчас самочувствие в целом хорошее: я тренируюсь и даже выполнила одну скоростную работу. Однако уже 22‑й день в течение дня поднимается субфебрильная температура — при этом других симптомов нет, а причина остаётся неясной.

Сегодня я планировала выйти на старт, но, взвесив все «за» и «против», решила продолжить восстановление.

Сейчас многие болеют — причём по‑разному. Берегите себя и своих близких», — написала Халили у себя в телеграм-канале.

