Марен Киркеэйде выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Жанмонно — вторая

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде одержала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Она преодолела дистанцию за 32.53,2 и допустила один промах.

Второе место заняла представительница Франции Лу Жанмонно с одним промахом с отставанием 0,3 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка, Жюстин Бреза-Буше (+0,8, один промах).

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 12,5 км. Женщины: