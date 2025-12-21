Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Главная Биатлон Новости

Резцова — о двух победах подряд: хочется так же выступать на мировой арене

Резцова — о двух победах подряд: хочется так же выступать на мировой арене
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Днём ранее она победила в гонке преследования.

«Всегда можно желать большего. Хочется с такими же результатами выступать на мировой арене. Я более чем довольна и счастлива, потому что получается реализовываться. Поначалу был очень хороший ход, но были и неполадки со стрельбой, винтовкой, с изготовкой. Слава богу, всё решилось. Наверное, это лучшее завершение года. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь, я надеюсь», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

