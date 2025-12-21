Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира, Эрик Перро — второй

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Дистанцию 15 км он преодолел за 33.35,1 и допустил один промах.

Вторым стал француз Эрик Перро, отстав от лидера на 18,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+21,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт. Мужчины: