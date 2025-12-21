Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира, Эрик Перро — второй
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Дистанцию 15 км он преодолел за 33.35,1 и допустил один промах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
33:35.1
2
Эрик Перро
Франция
+18.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+21.3
Вторым стал француз Эрик Перро, отстав от лидера на 18,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+21,3).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт. Мужчины:
- Томмазо Джакомель (Италия) — 33.25:1 (1 промах).
- Эрик Перро (Франция) — отставание 18,1 (0).
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +21,3 (2).
- Юстус Штрелов (Германия) +21,8 (0).
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +25,4 (2).
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36.6 (2).
- Кэмпбелл Райт (США) +44,0 (2).
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) +55,1 (3).
- Эмильен Жаклен (Франция) +1.01,2 (3).
- Йоша Буркхальтер (Швейцария) +1.01,8 (0).
