Марен Киркеэйде одержала первую победу на Кубке мира в карьере
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде одержала победу на Кубке мира. Сегодня, 21 декабря, она стала лучшей в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа в Ле Гран-Борнан (Франция). Она преодолела дистанцию за 32.53,2 и допустила один промах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
32:53.2
2
Лу Жанмонно
Франция
+0.3
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+0.8
Представительницы Норвегии не побеждали в личных гонках с 7 марта 2025 года. Тогда Ингрид Тандреволд взяла золото в спринте Нове-Место (Чехия).
