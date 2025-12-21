Марен Киркеэйде одержала первую победу на Кубке мира в карьере

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде одержала победу на Кубке мира. Сегодня, 21 декабря, она стала лучшей в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа в Ле Гран-Борнан (Франция). Она преодолела дистанцию за 32.53,2 и допустила один промах.

Представительницы Норвегии не побеждали в личных гонках с 7 марта 2025 года. Тогда Ингрид Тандреволд взяла золото в спринте Нове-Место (Чехия).

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 12,5 км. Женщины:

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 32.53,2 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 0,3 (1).

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +0,8 (1).

4. Камиль Бене (Франция) +5,7 (0).

5. Эми Басерга (Швейцария) +15,5 (1).