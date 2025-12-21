Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Чувствовал себя практически непобедимым». Джакомель — о масс-старте на КМ во Франции

«Чувствовал себя практически непобедимым». Джакомель — о масс-старте на КМ во Франции
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Дистанцию 15 км он преодолел за 33.35,1 и допустил один промах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
33:35.1
2
Эрик Перро
Франция
+18.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+21.3

«Это невероятно. Выиграть здесь, в Ле-Гран-Борнан, моя самая большая мечта в биатлоне. Это действительно невероятно! Сегодня я чувствовал себя практически непобедимым с самого старта. Ошибка в стрельбе лёжа на первом рубеже — моя вина, но затем мне удалось справиться с ситуацией на остальных рубежах, очень этим горжусь. Был небольшой запас по отношению к другим. Удалось сделать всё на высшем уровне», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Материалы по теме
Томмазо Джакомель выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира, Эрик Перро — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android