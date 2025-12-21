«Чувствовал себя практически непобедимым». Джакомель — о масс-старте на КМ во Франции

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Дистанцию 15 км он преодолел за 33.35,1 и допустил один промах.

«Это невероятно. Выиграть здесь, в Ле-Гран-Борнан, моя самая большая мечта в биатлоне. Это действительно невероятно! Сегодня я чувствовал себя практически непобедимым с самого старта. Ошибка в стрельбе лёжа на первом рубеже — моя вина, но затем мне удалось справиться с ситуацией на остальных рубежах, очень этим горжусь. Был небольшой запас по отношению к другим. Удалось сделать всё на высшем уровне», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.