Биатлон

Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Резцова лидирует, Сливко — вторая

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. В её активе 228 очков.

Вторую строчку занимает Виктория Сливко, в её активе 206 очков. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (197).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Кристина Резцова — 228 очков.
  2. Виктория Сливко — 206.
  3. Тамара Дербушева — 197.
  4. Анастасия Гришина — 190.
  5. Наталия Шевченко — 187.
  6. Динара Смольская (Беларусь) — 180.
  7. Елизавета Бурундукова — 176.
  8. Ирина Казакевич — 174.
  9. Екатерина Мошкова — 168.
  10. Юлия Коваленко — 165.
  11. Анна Сола (Беларусь) — 162.
