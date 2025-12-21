Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Резцова лидирует, Сливко — вторая

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. В её активе 228 очков.

Вторую строчку занимает Виктория Сливко, в её активе 206 очков. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (197).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Женщины:

Кристина Резцова — 228 очков. Виктория Сливко — 206. Тамара Дербушева — 197. Анастасия Гришина — 190. Наталия Шевченко — 187. Динара Смольская (Беларусь) — 180. Елизавета Бурундукова — 176. Ирина Казакевич — 174. Екатерина Мошкова — 168. Юлия Коваленко — 165. Анна Сола (Беларусь) — 162.