Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Резцова лидирует, Сливко — вторая
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. В её активе 228 очков.
Вторую строчку занимает Виктория Сливко, в её активе 206 очков. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (197).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Кристина Резцова — 228 очков.
- Виктория Сливко — 206.
- Тамара Дербушева — 197.
- Анастасия Гришина — 190.
- Наталия Шевченко — 187.
- Динара Смольская (Беларусь) — 180.
- Елизавета Бурундукова — 176.
- Ирина Казакевич — 174.
- Екатерина Мошкова — 168.
- Юлия Коваленко — 165.
- Анна Сола (Беларусь) — 162.
