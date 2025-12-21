Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Поварницын лидирует, Бажин — второй

Российский биатлонист Александр Поварницын лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. В его активе 216 очков. Сегодня в масс-старте в Чайковском Александр завоевал бронзу.
Вторую строчку занимает Кирилл Бажин (195). Тройку лидеров замыкает Олег Домичек (192).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Мужчины:
1. Александр Поварницын — 216 очков.
2. Кирилл Бажин — 195.
3. Олег Домичек — 192.
4. Михаил Бурундуков — 184.
5. Александр Логинов — 182.
6. Вячеслав Малеев — 174.
7. Эдуард Латыпов — 172.
7. Александр Корнев — 172.
9. Алексей Вагин — 167.
9. Савелий Коновалов — 167.
11. Антон Смольский — 166.