Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Поварницын лидирует, Бажин — второй

Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Поварницын лидирует, Бажин — второй
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. В его активе 216 очков. Сегодня в масс-старте в Чайковском Александр завоевал бронзу.

Вторую строчку занимает Кирилл Бажин (195). Тройку лидеров замыкает Олег Домичек (192).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Мужчины:

1. Александр Поварницын — 216 очков.

2. Кирилл Бажин — 195.

3. Олег Домичек — 192.

4. Михаил Бурундуков — 184.

5. Александр Логинов — 182.

6. Вячеслав Малеев — 174.

7. Эдуард Латыпов — 172.

7. Александр Корнев — 172.

9. Алексей Вагин — 167.

9. Савелий Коновалов — 167.

11. Антон Смольский — 166.

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Материалы по теме
«Ехал, психовал». Серохвостов высказался о победе в масс-старте в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android