Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова захватила лидерство, Шевченко — вторая

Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова после победы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 715 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 701 очко. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (642).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт:

  1. Кристина Резцова — 715 очков.
  2. Наталия Шевченко — 701.
  3. Виктория Сливко — 642.
  4. Анастасия Гришина — 634.
  5. Елизавета Бурундукова — 627.
  6. Анна Сола (Беларусь) — 622.
  7. Анастасия Шевченко — 618.
  8. Динара Смольская (Беларусь) — 592.
  9. Ирина Казакевич — 588.
  10. Инна Терещенко — 578.
Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Новости. Биатлон
