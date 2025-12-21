Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова захватила лидерство, Шевченко — вторая

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова после победы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 715 очков.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 701 очко. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (642).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт: