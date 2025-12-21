Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова захватила лидерство, Шевченко — вторая
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова после победы в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском лидирует в общем зачёте соревнований. В её активе 715 очков.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 701 очко. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (642).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт:
- Кристина Резцова — 715 очков.
- Наталия Шевченко — 701.
- Виктория Сливко — 642.
- Анастасия Гришина — 634.
- Елизавета Бурундукова — 627.
- Анна Сола (Беларусь) — 622.
- Анастасия Шевченко — 618.
- Динара Смольская (Беларусь) — 592.
- Ирина Казакевич — 588.
- Инна Терещенко — 578.
