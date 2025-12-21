Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после масс-старта на третьем этапе соревнований в Чайковском. В активе спортсмена 718 очков.

Вторым идёт Эдуард Латыпов (706). Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (652).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт: