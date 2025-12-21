Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после масс-старта на третьем этапе соревнований в Чайковском. В активе спортсмена 718 очков.
Вторым идёт Эдуард Латыпов (706). Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (652).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт:
- Антон Смольский (Беларусь) — 718 очков.
- Эдуард Латыпов — 706.
- Кирилл Бажин — 652.
- Александр Поварницын — 643.
- Александр Корнев — 611.
- Евгений Сидоров — 598.
- Олег Домичек — 548.
- Савелий Коновалов — 532.
- Кирилл Стрельцов — 524.
- Роман Сурнев — 516.
- Александр Логинов – 515.
- Иван Колотов – 511.
- Карим Халили – 496.
- Даниил Серохвостов – 492.
