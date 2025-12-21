Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после масс-старта на третьем этапе соревнований в Чайковском. В активе спортсмена 718 очков.

Вторым идёт Эдуард Латыпов (706). Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (652).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 718 очков.
  2. Эдуард Латыпов — 706.
  3. Кирилл Бажин — 652.
  4. Александр Поварницын — 643.
  5. Александр Корнев — 611.
  6. Евгений Сидоров — 598.
  7. Олег Домичек — 548.
  8. Савелий Коновалов — 532.
  9. Кирилл Стрельцов — 524.
  10. Роман Сурнев — 516.
  11. Александр Логинов – 515.
  12. Иван Колотов – 511.
  13. Карим Халили – 496.
  14. Даниил Серохвостов – 492.
Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Материалы по теме
Кубок Содружества — 2025/2026, зачёт масс-стартов: Поварницын лидирует, Бажин — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android