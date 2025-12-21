«Просто должна была рискнуть». Марен Киркеэйде — о первой победе на Кубке мира

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 во Франции. Она преодолела дистанцию за 32.53,2 и допустила один промах.
«В первую очередь думала, чтобы занять место на подиуме. За спиной были Жюстин и Лу, понимала, мне будет сложно, но надо попробовать побороться. Они были совсем близко, я просто должна была рискнуть. На этот раз всё получилось», – приводит слова Киркеэйде пресс-служба IBU.
Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт 12,5 км. Женщины:
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 32.53,2 (1).
2. Лу Жанмонно (Франция) +0,3 (1).
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +0,8 (1).
4. Камиль Бене (Франция) +5,7 (0).
5. Эми Басерга (Швейцария) +15,5 (1).
