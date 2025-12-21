Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Киркеэйде — вторая

Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. По итогам восьми стартов в активе француженки 481 очко.

На второе место поднялась победительница сегодняшнего масс-старта Марен Ельмесет Киркеэйде (413). Тройку сильнейших замыкает титулованная итальянка Доротея Вирер (363).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 21 декабря 2025 года:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 481 очков.

2 (5). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 413.

3 (2). Доротея Вирер (Италия) — 363.

4 (3). Анна Магнуссон (Швеция) — 363.

5 (4). Суви Минккинен (Финляндия) — 353.

6 (8). Камиль Бене (Франция) — 313.

7 (6). Лиза Виттоцци (Италия) — 304.

8 (7). Ханна Эберг (Швеция) — 302.

9 (11). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 249.

10 (9). Эльвира Эберг (Швеция) — 240.

...

18 (19). Жулия Симон (Франция) — 144.

27 (36). Франциска Пройс (Германия) — 110.

35 (33). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 72.