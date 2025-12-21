Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Киркеэйде — вторая

Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. По итогам восьми стартов в активе француженки 481 очко.
На второе место поднялась победительница сегодняшнего масс-старта Марен Ельмесет Киркеэйде (413). Тройку сильнейших замыкает титулованная итальянка Доротея Вирер (363).
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Женщины. Положение на 21 декабря 2025 года:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 481 очков.
2 (5). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 413.
3 (2). Доротея Вирер (Италия) — 363.
4 (3). Анна Магнуссон (Швеция) — 363.
5 (4). Суви Минккинен (Финляндия) — 353.
6 (8). Камиль Бене (Франция) — 313.
7 (6). Лиза Виттоцци (Италия) — 304.
8 (7). Ханна Эберг (Швеция) — 302.
9 (11). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 249.
10 (9). Эльвира Эберг (Швеция) — 240.
...
18 (19). Жулия Симон (Франция) — 144.
27 (36). Франциска Пройс (Германия) — 110.
35 (33). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 72.