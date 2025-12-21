Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн сохранил лидерство, Джакомель — третий

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. После восьми гонок в его активе 560 очков.

Вторую строчку занимает француз Эрик Перро с результатом 447 очков. Тройку лидеров занимает победитель сегодняшнего масс-старта итальянец Томмазо Джакомель (431).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 21 декабря 2025 года:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560 очков.

2. Эрик Перро (Франция) – 447.

3 (4). Томмазо Джакомель (Италия) — 431.

4 (3). Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 385.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 369.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 333.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) – 300.

8. Эмильен Жаклен (Франция) — 292.

9. Мартин Понсилуома (Швеция) — 269.

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 260.