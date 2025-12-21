«Теперь я хочу быть сильнее». Перро — о серебре в масс-старте на третьем этапе Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро прокомментировал серебро в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Это очень приятно — уйти на Рождество с таким удовлетворением. У меня есть стабильность, но больше того: я провёл несколько сильных гонок, и думаю, эта — одна из них, даже если Томмазо [Джакомель] был ещё сильнее. Это огромная радость, потому что я показал биатлон, который позволяет мне отправиться на праздники с уверенностью.

Регулярность была ключевой в начале сезона, но теперь хочу быть сильнее. Знаю, отдых пойдёт мне на пользу, и форма на лыжах продолжит расти, потому что я ещё не на пике, хотя сейчас она довольно неплохая», — приводит слова Перро Nordic Magazine.