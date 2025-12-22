«Возможности появятся». Перро — о желании обойти Ботна в общем зачёте Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро высказался о желании выиграть общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. После масс-старта в Ле Гран-Борнан (Франция) Перро занимает второе место. Он отстаёт от лидера норвежца Йохан-Олава Ботна на 113 очков.

«Теперь нужно идти за победами. Мы знаем, именно благодаря успехам можно претендовать на общий зачёт. Пока [Йохан-Олав] Ботн был сильнее, но я нахожусь в выгодном положении и знаю, что возможности появятся. Буду готов их использовать. Это прежде всего ментальная передышка, которая позволяет вернуться к семье и провести время дома. Это важные моменты», — приводит слова Перро Nordic Magazine.