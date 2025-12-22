Скидки
Биатлон

«Я постоянно наверху». Самуэльссон — о восьмом месте в масс-старте на КМ в Ле Гран-Борнан

Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о восьмом месте в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Самуэльссон преодолел дистанцию 15 км за 34.30,2 и допустил три промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
33:35.1
2
Эрик Перро
Франция
+18.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+21.3

«Немного сбился посреди, промахов получилось чересчур. Посмотрите на общую картину этих 11 гонок: топ-10 во всех, кроме одной, я постоянно там наверху», – приводит слова Самуэльссона SVT.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт. Мужчины:

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 33.25:1 (1 промах).
2. Эрик Перро (Франция) — отставание 18,1 (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +21,3 (2).
4. Юстус Штрелов (Германия) +21,8 (0).
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +25,4 (2).
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36.6 (2).
7. Кэмпбелл Райт (США) +44,0 (2).
8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +55,1 (3).

