«Я постоянно наверху». Самуэльссон — о восьмом месте в масс-старте на КМ в Ле Гран-Борнан

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о восьмом месте в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Самуэльссон преодолел дистанцию 15 км за 34.30,2 и допустил три промаха.
«Немного сбился посреди, промахов получилось чересчур. Посмотрите на общую картину этих 11 гонок: топ-10 во всех, кроме одной, я постоянно там наверху», – приводит слова Самуэльссона SVT.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт. Мужчины:
1. Томмазо Джакомель (Италия) — 33.25:1 (1 промах).
2. Эрик Перро (Франция) — отставание 18,1 (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +21,3 (2).
4. Юстус Штрелов (Германия) +21,8 (0).
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +25,4 (2).
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36.6 (2).
7. Кэмпбелл Райт (США) +44,0 (2).
8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +55,1 (3).
- 22 декабря 2025
-
00:47
-
00:24
-
00:03
- 21 декабря 2025
-
23:43
-
23:06
-
22:50
-
22:42
-
21:26
-
21:01
-
20:51
-
19:45
-
19:37
-
17:47
-
17:27
-
16:30
-
15:36
-
14:51
-
14:39
-
14:00
-
13:45
-
12:19
-
11:15
-
11:15
-
10:49
-
10:45
-
09:50
-
08:30
-
06:00
-
00:53
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:05
- 20 декабря 2025
-
23:23
-
23:14