«Я постоянно наверху». Самуэльссон — о восьмом месте в масс-старте на КМ в Ле Гран-Борнан

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о восьмом месте в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Самуэльссон преодолел дистанцию 15 км за 34.30,2 и допустил три промаха.

«Немного сбился посреди, промахов получилось чересчур. Посмотрите на общую картину этих 11 гонок: топ-10 во всех, кроме одной, я постоянно там наверху», – приводит слова Самуэльссона SVT.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Ле Гран-Борнан (Франция). Масс-старт. Мужчины:

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 33.25:1 (1 промах).

2. Эрик Перро (Франция) — отставание 18,1 (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +21,3 (2).

4. Юстус Штрелов (Германия) +21,8 (0).

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +25,4 (2).

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36.6 (2).

7. Кэмпбелл Райт (США) +44,0 (2).

8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +55,1 (3).