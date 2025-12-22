«Эта цель всегда была у меня в голове». Пройс — о том, что набрала необходимые очки для ОИ

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о том, что набрала необходимые очки, чтобы выступить на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Да, рада, что наконец-то выполнила олимпийские критерии. Эта цель всегда была у меня в голове. Гораздо приятнее, что всё улажено до Рождества.

На стрельбище сегодня всё прошло почти идеально, на лыжне всё было отлично: она была прекрасно подготовлена, быстрая, что гораздо лучше для последней гонки года. Теперь мне нужно будет провести ещё один тренировочный блок, чтобы стать немного сильнее в январе», — приводит слова Пройс Nordic Magazine.