Самуэльссон ответил на критику Ботна в свой адрес

Самуэльссон ответил на критику Ботна в свой адрес
Себастиан Самуэльссон
Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о словах лидера общего зачёта КМ-2025/2026 Йохан-Олава Ботна в свой адрес. Он назвал «идиотизмом» высказывания шведа о том, что не все норвежцы настолько сильны, как о них говорят, и добавил, что Себб любит попадать в заголовки новостей своими яркими высказываниями, но не результатами.

— Да, я это прочитал. Мне кажется, он выглядит раздражённым.

— А что ты думаешь о том, что он сказал?
— Не знаю. Я об этом вообще не думаю, — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Ботн по итогам этапа в Анси продолжает лидировать в тотале Кубка мира, Самуэльссон идёт на четвёртом месте.

