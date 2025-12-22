Скидки
Биатлон

Биатлонистка Пройс и легкоатлет Нойгебауэр признаны спортсменами 2025 года в Германии

Биатлонистка Пройс и легкоатлет Нойгебауэр признаны спортсменами 2025 года в Германии
Биатлонистка Франциска Пройс и десятиборец Лео Нойгебауэр стали лучшими спортсменами 2025 года в Германии. Об этом сообщает Spiegel.

В голосовании Пройс обошла гимнастку Дарью Варфоломеев и пловчиху Анну Элендт. Нойгебауэр оказался выше пловца Флориана Вельброка и велогонщика Флориана Липовица.

В сезоне-2024/2025 Франциска Пройс впервые в карьере одержала победу в общем зачёте Кубка мира. Она выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 в гонке преследования, а также завоевала ещё три награды разного достоинства.

Лео Нойгебауэр завоевал золотую награду чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в десятиборье.

