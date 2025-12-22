Тренер — о Томмазо Джакомеле: у него сумасшедший «мотор», он зверь

Тренер по стрельбе сборной Италии по биатлону Фабио Чанчана высказался о победе Томмазо Джакомеля в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Он отметил качества спортсмена, которые позволяют ему успешно выступать.

«Перед стартом женской гонки я сказал, что Томмазо выиграет. Вчера вечером мы немного поговорили о некоторых технических моментах. В спринте у него была неудачная cтрельба, но уже вчера он психологически восстановился. В стрельбе стоя он знает, что делать, и сегодня [вчера, 21 декабря] я был более спокоен и уверен в том, что он победит. Так и вышло.

После ошибки на первой стрельбе он понял, что на лыжне чувствует себя очень хорошо, раз сразу вернулся в группу лидеров. После того огневого рубежа, когда Томмазо вышел вперёд, мы сказали, чтобы он попробовал создать отрыв. Конечно, можно было и ошибиться, но этого не произошло.

У него сумасшедший «мотор», физически он зверь, а на стрельбе имеет колоссальную концентрацию. Джакомель сразу же применяет то, что ему говорят, и уже при следующей стрельбе это работает. Плюс он очень умён тактически: понимает, когда можно рискнуть, а когда необходимо работать в более спокойном темпе», — приводит слова Чанчаны Fondo Italia.