Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер — о Томмазо Джакомеле: у него сумасшедший «мотор», он зверь

Тренер — о Томмазо Джакомеле: у него сумасшедший «мотор», он зверь
Томмазо Джакомель
Комментарии

Тренер по стрельбе сборной Италии по биатлону Фабио Чанчана высказался о победе Томмазо Джакомеля в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Анси (Франция). Он отметил качества спортсмена, которые позволяют ему успешно выступать.

«Перед стартом женской гонки я сказал, что Томмазо выиграет. Вчера вечером мы немного поговорили о некоторых технических моментах. В спринте у него была неудачная cтрельба, но уже вчера он психологически восстановился. В стрельбе стоя он знает, что делать, и сегодня [вчера, 21 декабря] я был более спокоен и уверен в том, что он победит. Так и вышло.

После ошибки на первой стрельбе он понял, что на лыжне чувствует себя очень хорошо, раз сразу вернулся в группу лидеров. После того огневого рубежа, когда Томмазо вышел вперёд, мы сказали, чтобы он попробовал создать отрыв. Конечно, можно было и ошибиться, но этого не произошло.

У него сумасшедший «мотор», физически он зверь, а на стрельбе имеет колоссальную концентрацию. Джакомель сразу же применяет то, что ему говорят, и уже при следующей стрельбе это работает. Плюс он очень умён тактически: понимает, когда можно рискнуть, а когда необходимо работать в более спокойном темпе», — приводит слова Чанчаны Fondo Italia.

Материалы по теме
Италия будет жечь на домашней Олимпиаде! Джакомель доказал, что готов стать чемпионом
Италия будет жечь на домашней Олимпиаде! Джакомель доказал, что готов стать чемпионом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android