Йохан-Олав Ботн: в этом году я не стал радикально сильнее, это лишь небольшой шаг вперёд

Йохан-Олав Ботн
Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2025/2026 норвежец Йохан-Олав Ботн высказался о своём прогрессе. Спортсмен считает, что в этом году сполна проявил себя, хотя до этого момента его физические показатели были такими же хорошими, как и в декабре 2025-го.

«Я знал, что стал лучше, чем был раньше. Все физические тесты были превосходнее прежних, и стрельба стала лучшей за всю карьеру. Думаю, это отражает уровень, на котором я находился последние годы, просто у меня было не так уж много возможностей это показать.

Но в этом году я не стал радикально сильнее, это, скорее, небольшой шаг вперёд, но стрельба — да, улучшилась. Если бы раньше у меня был такой процент попаданий, как сейчас на Кубке мира, это уже было бы очень хорошо», — приводит слова Ботна NRK.

Ботн на декабрьских этапах КМ выиграл три золота и дважды завоевал бронзу в личных гонках.

