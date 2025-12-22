Скидки
Главная Биатлон Новости

«Я ему говорил, что он лучший, просто об этом никто не знает». Сиверт Баккен — о Ботне

Комментарии

Норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы Сиверт Гутторм Баккен высказался о Йохан-Олаве Ботне. Лидер сборной Норвегии сейчас возглавляет общий зачёт КМ-2025/2026, имея в активе 560 очков.

«Ещё летом, когда мы были на сборе и у него было несколько тяжёлых тренировок подряд с «чистой» стрельбой, я ему сказал: «Ты сейчас лучший биатлонист в мире, просто пока об этом никто не знает». Теперь об этом уже узнали многие», — приводит слова Баккена NRK.

Ботн на декабрьских этапах КМ выиграл три золота и дважды завоевал бронзу в личных гонках. Спортсмен не считает, что добился серьёзного прогресса по сравнению с прошлым годом.

