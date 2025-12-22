Скидки
Биатлон

Исак Фрей — об успехах Йохан-Олава Ботна: может, его нужно как-то приземлить

Четырёхкратный чемпион Европы (2024-2025) и четырёхкратный чемпион мира по биатлону среди юниоров (2023-2024) норвежец Исак Фрей высказался о прогрессе своего соотечественника Йохан-Олава Ботна. Лидер сборной Норвегии сейчас возглавляет общий зачёт КМ-2025/2026, имея в активе 560 очков.

«Я до конца не понимаю, как ему удалось вдруг стать настолько невероятно сильным. Он всегда был быстрым и стрелял вполне неплохо, но сейчас его просто невозможно обыграть. Я не знаю, может, его нужно как-то приземлить или что-то в этом роде… Пугает то, насколько он сейчас хорош», — приводит слова Фрея NRK.

Ботн на декабрьских этапах КМ выиграл три золота и дважды завоевал бронзу в личных гонках.

