Чемпионка мира по биатлону из Норвегии перенесла операцию на спине

Чемпионка мира по биатлону — 2021 в женской эстафете Ида Лиен перенесла операцию на спине. Норвежка сообщила об этом в социальных сетях. Она добавила, что вернётся в строй в 2026 году.

Ида Лиен

Ида Лиен

Фото: из личного архива Иды Лиен

«Мне провели операцию на спине, которая прошла очень хорошо. Грустно, что такое происходит в олимпийский сезон, но это жизнь. Теперь организм отдохнёт и я жду Рождества, чтобы отпраздновать его дома с семьёй. Увидимся на трассе в следующем году», — написала Лиен в социальных сетях.

В сезоне-2024/2025 Лиен стала 24-й в общем зачёте Кубка мира, набрав 310 очков. В олимпийском сезоне она не выступала из-за проблем со здоровьем.

