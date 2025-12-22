Скидки
Антон Смольский раскрыл, где они вместе с Динарой встретят Новый год

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился планами на новогодние праздники. Вместе с супругой Динарой они встретят Новый год в Беларуси.

«Метеорологический прогноз на третью декаду декабря действительно позитивный, многообещающий: в Беларусь приходит зима с лёгкими морозцами и, надеюсь, осадками. Поэтому из Чайковского возвращаемся домой, где и встретим Новый год. Это замечательно! Мы давно в поездке, а потому очень хочется домашнего уюта, семейного уединения в родных стенах. Это поможет отдохнуть – прежде всего ментально.

Разумеется, у нас запланирован тренировочный сбор в Раубичах. А дальше всё будет по плану! По какому — это следующий вопрос. Есть, как вы понимаете, варианты, и сейчас не то что трудно, а невозможно сказать, какой из них обретёт подлинную актуальность. Ситуация может измениться быстро, что потребует и от нас мгновенной реакции.

Но один из вариантов на первые недели 2026 года таков: 3-4 января у меня, Динары и Димы Лазовского запланировано участие в Рязани в «Гонке чемпионов», потом – переезд в Ижевск, где состоится розыгрыш медалей чемпионата России в индивидуальных гонках. В них мы давно не практиковались. Но, повторю, всё может измениться в течение одного дня, — приводит слова Смольского Sport5.by.

